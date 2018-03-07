Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbullulara Meteoroloji'den önemli uyarı... Son 1 gün kaldı!

    İstanbullulara Meteoroloji'den önemli uyarı... Son 1 gün kaldı!

    İSTANBUL (İHA)
    07.03.2018 - 09:03 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Yarın ise İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

    Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu Bölgesi geneli ile Samsun, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile yarın Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu
    daha fazla video için


    İstanbullulara Meteorolojiden önemli uyarı... Son 1 gün kaldı


    Yağışların hafif olmak üzere yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 17
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18
    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 21
    Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 21
    Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 20
    Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 23
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde hafif yağmurlu 19
    Erzurum: Çok bulutlu, hafif olmak üzere yarın sabah saatlerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 19

    Etiketler: istanbul , Meteoroloji , Hava durumu , son dakika , haber , haberler , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri