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    İstanbullulara 23 Nisan sürprizi... Sıcaklık 26 dereceye çıktı, vatandaşlar sahillere akın etti

    DHA
    23.04.2018 - 13:41 | Son Güncelleme:

    Hava sıcaklığının 26,3 dereceye çıktığı İstanbul'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

    İstanbul'da bugün sıcaklıklar hissedilir şekilde arttı. Eyüp ve Çekmeköy'de saat 14.00'da hava sıcaklığı 26,3 dereceye ulaştı. Aynı dakikalarda sıcaklık Silivri'de 25,9, Sarıyer'de ise 25,5 olarak ölçüldü.

    23 Nisan'ın resmi tatil olmasından da yararlanan İstanbullular soluğu sahillerde ve yeşillik alanlarda aldı.

    Yeşilköy sahiline akın eden İstanbullular sıcak havanın tadını çıkardı. Bazıları ailesiyle piknik yapıp, uçurtma uçururken, bazıları da yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve kitap okudu. Sahilde vakti geçirenler herkesi yanlarına, güzel havanın tadını çıkarmaya davet etti.

    DENİZE GİRDİLER

    Sıcak havayı fırsat bilen birkaç kişinin denize girdiği de görüldü. Denize girenler havanın çok sıcak olduğunu belirtti. Sıcak havadan yakınan bir genç ise kıyafetleriyle denize atladı. Uçurtma uçurup, sahilde oynayan çocuklar ise güneşin tadını çıkardı.

    Etiketler: sıcak hava , gündem
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