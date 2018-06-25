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    İstanbullular yarına dikkat: Korkutan tahmin! Süper hücre ve ceviz büyüklüğünde dolu...

    Volkan ŞAHİN / vsahin@hurriyet.com.tr
    25.06.2018 - 15:40 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji mühendisi Abdullah Kahraman, yarın Marmara genelinde, İstanbul'u da kapsayan bir alanda, süper hücreli fırtına ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışının meydana gelebileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

    Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kahraman, "Yarın Marmara genelinde sıcak hava ve poyrazla Karadeniz'den nem taşınımı varken, yukarı seviyelerden alçak merkez ve serin hava yaklaşıyor. Yüksek nem ve düşey sıcaklık profili, Marmara genelinde gök gürültülü fırtınalar için uygun koşullar oluşturuyor. Bunlar dar alanlarda sağanak geçişleri şeklinde görüleceğinden, hangi saatte tam olarak nerede yağış düşeceği şimdiden tahmin edilemez ama İstanbul da koşulların uygun olduğu bölge içerisinde yer alıyor" diye konuştu.

    İstanbullular yarına dikkat: Korkutan tahmin Süper hücre ve ceviz büyüklüğünde dolu...

    'UYARILAR TAKİP EDİLMELİ'

    Kahraman, "Eldeki verilere göre bölgede sıradan gök gürültülü fırtınaların dışında, süper hücreli fırtına oluşumu da ihtimal dahilinde. Bunlar yine dar alanlarda ceviz büyüklüğünde dolu üretebilir, yerel sellere neden olabilirler. İlle olacak demiyorum, bunu kimse söyleyemez, ama çevre koşulları bu tip hadiselerin görüldüğü durumlara uygunluk gösteriyor. Hortum ihtimali zayıf" açıklamasını yaptı.

    İstanbullular yarına dikkat: Korkutan tahmin Süper hücre ve ceviz büyüklüğünde dolu...

    Kahraman, "Yarın özellikle Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölümü'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları takip edilmeli" dedi.

    İstanbul'u "Süper Hücre"nin vurduğu ilk anlarİstanbul'un üzerini saat 08.30 sıralarında bir anda siyah bulutlar sardı, hava karardı. Aniden fırtına çıktı. Taksim Meydanı'ndakiler yürümekte zorlandı, fırtınanın şiddetiyle ağaçlar kırıldı. Ve saniyeler sonra sağanak yağmur İstanbul'da başladı.
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    GEÇEN YIL BÜYÜK HASARA NEDEN OLMUŞTU

    İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle megakentte trafik durma noktasına gelmiş, binlerce araçta ve binalarda ciddi hasarlar oluşmuş, hava trafiğinde de aksamalar meydana gelmişti.

    Sağanak, fırtına, dolu... İstanbulu neden bu kadar şiddetli vurduSağanak, fırtına, dolu... İstanbul'u neden bu kadar şiddetli vurdu?

     

    Etiketler: Meteoroloji , hava durumu , son dakika , haberler
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