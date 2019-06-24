İstanbullular sandığa koştu
İstanbullular dün 31 Mart’ın ardından yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için sandık başındaydı. 10 milyon 560 bin 963 seçmenden 8 milyon 868 bin 664’ü oy kullandı, katılım oranı arttı. Millet İttifakı adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu seçimi ilk sonuçlara göre yüzde 54.03’le kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) itirazlar üzerine 6 Mayıs’ta verdiği, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptali” kararı üzerine, İstanbullular dün yeniden sandık başına gitti. Seçimde Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız aday yarıştı.
68 BİN 17 KİŞİ İÇİN ŞERH DÜŞÜLDÜ
Dünkü seçim yenileme niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019’da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde “Oy kullanamaz” şerhi yazılmıştı. Müdürlükçe, 18 Haziran 2019’da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 44 bin 852 kişiye “Oy kullanamaz” şerhi yazıldı. Böylelikle seçmen listelerinde “Oy kullanamaz” şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.
3 BİN 478 SEÇMEN DAHA SANDIKTA
İstanbul’un 39 ilçesinde 62’si cezaevi, 156’sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmenden 8 milyon 868 bin 664’ü oy kullandı. Kullanılan oylardan 8 milyon 696 bininin geçerli sayıldığı seçime katılım oranı da yüzde 84.42 oldu. 31 Mart seçimlerine katılım oranı ise yüzde 84.67 olarak gerçekleşmişti.
31 Mart seçimlerine göre 3 bin 478 fazla seçmen sandığa giderken hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.
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