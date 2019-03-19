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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
19.03.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

İstanbullular için güzel haber... Test sürüşleri başladı

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İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattında test sürüşleri başladı.

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  • İkinci sürücüsüz metronun test sürüşleri başladı
  • İkinci sürücüsüz metronun test sürüşleri başladı
  • İkinci sürücüsüz metronun test sürüşleri başladı
  • İkinci sürücüsüz metronun test sürüşleri başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, test sürüşleri için Tekstilkent İstasyonunda düzenlenen basın toplantısında, 2019'un son çeyreğinde hizmet verecek metro hattının ulaşım alanında büyük bir fonksiyonu icra edeceğini söyledi.

Uysal, metro hattında çalışmaların büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Bugün Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattımızın deneme sürüşlerini başlatmış olduk. Deneme sürüşleri önce manuel sistemle akabinde sürücüsüz bir şekilde devam edecek. Bu hat, toplam 8 ilçemizden geçmekte. İstanbul'umuzun ulaşım akslarına 8 ilçemizi birbirine bağlayan önemli bir hat. Bu yılın son çeyreğinde sonra hizmete girmesi bekleniyor. Mahmutbey-Mecidiyeköy bölümü, 18 kilometre ve 15 istasyondan oluşuyor." diye konuştu.

"BAHÇEŞEHİR-ESENYURT HATTIMIZIN İHALESİ YAPILDI"

Uysal, hattın tek yönlü olarak saatte 70 bin olmak üzere günlük bir milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Tam otomatik sürücüsüz metro hattının, Mecidiyeköy'den sonra bir de Kabataş bağlantısı olduğunu dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Aslında aynı anda ihaleye çıkılmış olmasına rağmen o bölümde tarihi kalıntıların bulunması sebebiyle, uzmanların çalışmasından kaynaklanan bir gecikme var. 2020'de o kısmın açılması amaçlanıyor. Onunla birlikte Mahmutbey-Kabataş metro hattının uzunluğu 24,5 kilometreye, istasyon sayısı da 19'a ulaşacak."

Uysal, metro hattı sayesinde, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerinin birbiriyle bağlantısının sağlanacağını anlatarak, "Bu ilçelerimizin birbiriyle ulaşımını sağlamakla birlikte komşu ilçelerin yolcu yükünü de alabilecek. Sultangazi ve Başakşehir gibi ilçeleri de bu hat üzerinden yolcu yükünü alması söz konusu. Bu hattımızın devamı mahiyetinde Bahçeşehir-Esenyurt hattımızın ihalesi yapıldı. Esenyurt-Bahçeşehir uzantısı da bittiğinde Esenyurt'tan Kabataş'a ulaşabilecek uzunlukta bir hat oluşacak. Dolayısıyla burası, Avrupa Yakası'nda çok önemli bir fonksiyonu icra edecek." ifadelerini kullandı.

"ÇEVRE DOSTU SİSTEM"

Uysal, bu hattın diğer raylı sistemlerle de bağlantısının sağlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hattımızla, kara, deniz yolları ve raylı sistemle bağlantı sağlanıyor. Ayrıca bu hattın hizmete açılmasıyla yolculuk süreleri de önemli ölçüde kısalıyor. İstanbul’un bir ucu Mahmutbey'den diğer ucu olan Sabiha Gökçen Havalimanına raylı sistemle yolculuk etmek mümkün hale gelecek. Bu iki nokta arasındaki mesafe ise 95 dakikada alınacak. Yan yolculuğu önemli ölçüde kısaltan bir konumdadır bu hattımız.

İstanbul'daki trafik sorununda çözümün sağlanması için raylı sistem uzunluğunun bin 100 kilometreye çıkarılması gerekiyor. Bütün çalışmalarımız bu çerçevede devam etmektedir. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım akslarımızın gerek kara yolu gerek deniz yolu ile entegrasyonunu hızla devam ettiriyoruz. 21. yüzyıla yaraşır şekilde teknolojiden önemli ölçüde istifade ederek bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ulaşım çalışmaları çevreye uyumlu sistemlerdir."

Uysal, metronun yapımında emeği geçen, İBB yetkilileri ve çalışanları ile yüklenici firma sorumlularıyla personeline teşekkür etti. Uysal daha sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve basın mensuplarıyla metroya bindi.

İBB Başkanı Başkanı Mevlüt Uysal ve beraberindekiler, Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e kadar yolculuk yaptı. Uysal, test sürüşü sırasında vatman koltuğuna geçerek basın mensuplarına poz verdi.

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