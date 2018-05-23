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    İstanbullular hafta sonuna dikkat! Meteoroloji uyardı

    Hürriyet Haber
    23.05.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji, son bir haftadır parçalı bulutlu havanın etkisinde kalan İstanbul'da hafta sonu kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için hafta sonu uyarısı yapıldı. Son bir haftadır parçalı bulutlu havanın etkisinde kalan İstanbullular güneşli hava için müjdeli haber beklerken kötü haber geldi. Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. İstanbul'u etkisi altına alan kara bulutlar etkisini bugünde göstermeye devam edecek. Hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar İstanbul'da etkili olacak.

    Yurt genelinde ise doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    İstanbullular hafta sonuna dikkat Meteoroloji uyardı

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    İstanbul'da bugün havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

    İstanbul: Parçalı bulutlu 27

    İzmir: Parçalı bulutlu 31

    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

    Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 28

    Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

    Samsun:Parçalı ve çok bulutlu 25

    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22

    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

    Etiketler: Hava durumu , gündem
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