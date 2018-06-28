Son dakika.. İstanbullular dikkat! Sağanak yağış geliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Prof. Şen'in Twitter adresinden yaptığı açıklama şöyle:

AKOM 5 İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) "İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00’a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor" açıklamasını yaptı.