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    Son dakika.. İstanbullular dikkat! Sağanak yağış geliyor

    Hürriyet Haber
    28.06.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    Gök gürültülü ve kısa süreli sağanak yağışa neden olması beklenen yağışlı hava kütlesi, Marmara Denizi üzerinden İstanbul’a doğru ilerliyor. Kısa süreli yağışın 1,5 saat içerisinde başlaması bekleniyor. Yağışın başlamasına dakikalar kala, yağış yüklü sistem meteoroloji radarına da yansırken, AKOM'dan yapılan açıklamada ise yağışın özellikle Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Prof. Şen'in Twitter adresinden yaptığı açıklama şöyle:

    Son dakika.. İstanbullular dikkat Sağanak yağış geliyor

    AKOM 5 İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) "İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00’a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor" açıklamasını yaptı.

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    Etiketler: Son dakika , Meteoroloji , haberler
    Son Dakika Haberler
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