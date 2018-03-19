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    İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yaptığı kuvvetli rüzgar uyarısının şiddetini yükseltti. Yapılan son açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak şiddetli lodos, yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın güney ve doğusunda yerini fırtınaya bırakacak.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

    "Bu gece saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini artırmaya başlayacak olan güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarın (Salı) akşam saatlerine kadar Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik), İç Ege ve Göller Yöresi (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta), İç Anadolu’nun batısı (Ankara, Eskişehir, Konya) ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu) kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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    Etiketler: Son dakika , Fırtına , istanbul , marmara bölgesi , gündem
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