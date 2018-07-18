İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyarmıştı... Az önce başladı
İstanbul'da önce kara bulutlar görüldü, ardından da sağanak yağmur başladı. Kentte Şişli üzerinde saat 14.30 civarında hava bir anda karardı. Ara ara gök gürültüsü duyulurken, bir süre sonra sağanak yağmur başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olması beklenen yağış yüklü bulutlar, meteoroloji radarına da yansırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. Beykoz Anadoluhisarı'nda ise yağmur sonrası oluşan su birikintisinde araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçları kurtarmaya çalışıyor.
İki gündür Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış başladı. İstanbul üzerinde son yarım saat içinde meydana gelen şimşek ve yıldırım aktivitesi de dikkat çekti.
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI
Öte yandan Meteoroloji'den İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; 18.07.2018 İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
Yağışla ilgili olarak Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da sosyal medya adresinden, "Çekmeköy'de arabası olan yandı" mesajını paylaştı.
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