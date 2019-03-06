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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.03.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

İstanbullular dikkat! Kapalı olacak

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İstanbullular dikkat! Kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uzunçayır Kavşağı viyadük inşaatı nedeniyle D-100 Karayolu Harem-Ankara istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dönen kavşak kolunun, saat 23.00'ten 06.00'ya kadar ve 9 Mart'ta saat 23.00'ten 06.00'ya kadar trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesindeki trafiği rahatlatmak amacıyla Uzunçayır Kavşağı'nda viyadük inşaatına devam ediliyor. İş kapsamında viyadük ayaklarının yüzde 70'i tamamlandı. Viyadüğe çelik kirişlerin monte edilmesine 28 Şubat'ta başlandı.

Devam eden çalışma nedeniyle Uzunçayır Kavşağı mevkisinde D-100 Karayolu Harem-Ankara istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dönen kavşak kolu, bugün saat 23.00'ten 06.00'ya kadar ve 9 Mart'ta saat 23.00'ten 06.00'ya kadar trafik akışına kapatılacak.

Sürücülere söz konusu saatlerde Uzunçayır Kavşağı yerine Göztepe Kavşağı'nı kullanmaları önerildi.

İnşaat hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında ulaşımın ve trafik düzeninin rahatlaması için 874 metre uzunluğunda İstanbul'un en büyük katlı kavşağını inşa ediyor. Proje, 7'si ana yol olmak üzere 18 farklı güzergah oluşturuyor.

Kavşak çalışması kapsamında; 1 viyadük ve 3 viyadük kolu, 2 U dönüş köprüsü, 1 kara yolu alt geçidi, 2 kara yolu köprüsü, 3 dere köprüsü, 1 yaya üst geçidi, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni kara yolu inşa ediliyor.

Çalışma kapsamında; yaklaşık 9 kilometre yeni kara yolu yapılıyor. Fikirtepe'de oturan İstanbullular, yaşadıkları yerden tüm noktalara direkt bağlantı sağlayabilecek. 4 Aralık 2017'de başlanan işin, 30 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

 

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