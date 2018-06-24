İstanbullular dikkat! Kâbus geri mi dönüyor?

Salı gününden itibaren özellikle Marmara bölgesinde etkili olması beklenen yağışlı hava kütlesine eşlik edecek şiddetli rüzgarlarla birlikte, bölgede kısa süreli kuvvetli yağış ve iri çaplı dolu yağışının meydana gelebileceği belirtiliyor.







İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle megakentte trafik durma noktasına gelmiş, binlerce araçta ve binalarda ciddi hasarlar oluşmuş, hava trafiğinde de aksamalar meydana gelmişti.







Öte yandan Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta iç ve doğu kesimlerde artarak, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN İKİ KENT İÇİN ÖNEMLİ UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun'da saat 21.00'e kadar, Ordu'da ise saat 20.00'ye kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR