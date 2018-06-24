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    İstanbullular dikkat! Kâbus geri mi dönüyor?

    Volkan ŞAHİN / vsahin@hurriyet.com.tr
    24.06.2018 - 13:14 | Son Güncelleme:

    Yeni haftada Marmara bölgesinde kısa süreli şiddetli sağanak ve dolu yağışına yol açabilecek yeni bir hava kütlesinin etkili olacağı belirtiliyor.

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    • İstanbulda sağanak ve dolu sonrası inanılmaz görüntüler
    • İstanbulda sağanak ve dolu sonrası inanılmaz görüntüler
    • İstanbulda sağanak ve dolu sonrası inanılmaz görüntüler
    • İstanbulda sağanak ve dolu sonrası inanılmaz görüntüler

    Salı gününden itibaren özellikle Marmara bölgesinde etkili olması beklenen yağışlı hava kütlesine eşlik edecek şiddetli rüzgarlarla birlikte, bölgede kısa süreli kuvvetli yağış ve iri çaplı dolu yağışının meydana gelebileceği belirtiliyor.

    İstanbullular dikkat Kâbus geri mi dönüyor

    İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle megakentte trafik durma noktasına gelmiş, binlerce araçta ve binalarda ciddi hasarlar oluşmuş, hava trafiğinde de aksamalar meydana gelmişti.

    İstanbullular dikkat Kâbus geri mi dönüyor

    Öte yandan Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta iç ve doğu kesimlerde artarak, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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    METEOROLOJİ'DEN İKİ KENT İÇİN ÖNEMLİ UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun'da saat 21.00'e kadar, Ordu'da ise saat 20.00'ye kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

     

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    Etiketler: hava durumu , son dakika , haberler
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