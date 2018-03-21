Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbullular dikkat! Bu yıl yaz erken geliyor...

    İstanbullular dikkat! Bu yıl yaz erken geliyor...

    İSTANBUL (AA)
    21.03.2018 - 09:58 | Son Güncelleme:

    Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının yaz öncesi nisan ayı ortalarına kadar aralıklarla etkili olmasının beklendiğini belirterek, bu yıl iç ve batı kesimlere yaz mevsiminin 'erken' geleceğini söylüyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün Marmara Bölgesi'nde hava parçalı çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve doğusunun yağmurlu geçeceği öngörülen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos), gece saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (20.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Meteoroloji , Hava durumu , Yaz mevsimi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri