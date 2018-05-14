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    İstanbullular dikkat! Beyoğlu'nda bu yollar kapalı

    İSTANBUL (AA)
    14.05.2018 - 17:26 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beyoğlu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) protesto gösterileri nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 19.00'da Beyoğlu Tünel Meydanı'nda ABD'yi protesto gösterileri sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı belirtildi.

    Bu kapsamda Yeni Çarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi kapatılarak, akım İstiklal Caddesi'ne verilmeyecek. Tarlabaşı Bulvarı alternatif güzergah olarak kullanılacak.

    Etiketler: Son dakika , kapalı yollar , gündem
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