Son dakika: İstanbullular dikkat... 600 otobüs kontak kapattı...

Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı. Eylemin Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor.

Erguvan otobüs işletmecileri yolcuların yüzde 17’sinin ücretsiz olduğunu, İstanbulkart yolculuk ücretlerine zam yapılmadığını ve öğrenci indirimi desteğinde gecikmeler olduğunu kaydetti.

'15 BİN LİRA ZARAR EDİYORUZ'

Önceki gece Şehitler Köprüsü çıkışında yapılan eylemde açıklama yapan Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Başkanı Kemal Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları taşıma bedelinin maliyetlerinin karşılamadığını belirterek, "Bütün yaptığımız görüşmeler sonunda ’zararlarımızın karşılanamayacağını sadece 2 bin liralık öğrenci desteği verebileceklerini’ söylediler. Belediyenin kuruluşu olan Otobüs A.Ş.’nin 45 bin lira maliyet çıkarmasına rağmen 30 bin lira alıyoruz. 15 bin lira zarar ediyoruz. Hiç bir işletmeci arkadaşım şoför maaşını ödeyemiyor. Biz günde 1 milyon insana hizmet veriyoruz. 2 bin 500 tane çalışanımız var" demişti.

BELEDİYE ÖNLEM ALDI

İETT, erguvan otobüs işletmecilerinin bugünkü sefer durdurma planına ilişkin, İstanbulluların ulaşımda mağdur olmamaları için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. İETT’den yapılan açıklamada, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecilerinin, idare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazandıkları hıtırlatıldı.

Taşımacıların, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlü oldukları vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin “Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak v.b eylemlerde bulunmak” hükmü kapsamında değerlendirilecektir. Bununla beraber, İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır. Eylem olması halinde İstanbullular toplu ulaşımda sorun yaşamayacaktır.”

HAVUZ SİSTEMİ

İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren erguvan halk otobüsü işletmecilerinin kazançları havuz sisteminde toplanıyor. Kazançlar, sefer ve kilometre hesabına göre dağıtılıyor. İstanbul’da İETT bünyesinde sarı otobüs ve metrobüsler ile mavi özel halk otobüsleri de hizmet veriyor.