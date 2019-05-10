İstanbullu seçmen acentelere koştu... İptal yüzde 10 değişiklik yüzde 90
İSTANBUL’da seçim yenileme kararının turizm sektörüne yönelik etkilerini Hürriyet’e değerlendiren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, seçimle çakışan rezervasyonlarla ilgili hızlı dönüşler aldıklarını kaydetti.
Bağlıkaya, özetle şu bilgileri verdi: “Seyahat acenteleri, rezervasyon yaptıranları zarara uğratmadan tarih öteleme ya da iptal işlemlerini gerçekleştiriyor. Seçim tarihiyle çakışan tatil rezervasyonlarına ilişkin yüzde 90 başvuru geldi. Gelen başvuruların yüzde 90’ı tarih değişikliği, yüzde 10’u da iptal. Talepler sorunsuz çözülüyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir problem yok. Herhangi bir seyahat acentesinin bu uygulamanın dışında kalması durumunda da seyahat sigortası devreye girecek.”
MAĞDUR ETMEYECEĞİZ
Tüketicileri uyaran Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise şöyle dedi: “Seçim gününe rezervasyon yaptırmış olanlar ya tarih değişikliği ya da iptal başvurusunda bulunacaklar. Fark olacaksa dışarıdan telafi edeceğiz. Bu konuda tatilciyi mağdur etmeyeceğiz. Rezervasyon tarihine son bir ay kalaya kadar zaten tatilciler hiçbir fark ödemeden gerekli değişikliği yapabilir. Bunun yasada hükmü var. Tatil planlarında seçim nedeniyle değişiklik yapmaya niyeti olanlar bu süreyi kaçırmamak için bir an önce harekete geçmeli.”
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