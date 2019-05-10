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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ceren DENİZ/ANTALYA
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbullu seçmen acentelere koştu... İptal yüzde 10 değişiklik yüzde 90

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İstanbullu seçmen acentelere koştu... İptal yüzde 10 değişiklik yüzde 90

İSTANBUL’da seçim yenileme kararının turizm sektörüne yönelik etkilerini Hürriyet’e değerlendiren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, seçimle çakışan rezervasyonlarla ilgili hızlı dönüşler aldıklarını kaydetti.

Bağlıkaya, özetle şu bilgileri verdi: “Seyahat acenteleri, rezervasyon yaptıranları zarara uğratmadan tarih öteleme ya da iptal işlemlerini gerçekleştiriyor. Seçim tarihiyle çakışan tatil rezervasyonlarına ilişkin yüzde 90 başvuru geldi. Gelen başvuruların yüzde 90’ı tarih değişikliği, yüzde 10’u da iptal. Talepler sorunsuz çözülüyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir problem yok. Herhangi bir seyahat acentesinin bu uygulamanın dışında kalması durumunda da seyahat sigortası devreye girecek.”

MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Tüketicileri uyaran Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise şöyle dedi: “Seçim gününe rezervasyon yaptırmış olanlar ya tarih değişikliği ya da iptal başvurusunda bulunacaklar. Fark olacaksa dışarıdan telafi edeceğiz. Bu konuda tatilciyi mağdur etmeyeceğiz. Rezervasyon tarihine son bir ay kalaya kadar zaten tatilciler hiçbir fark ödemeden gerekli değişikliği yapabilir. Bunun yasada hükmü var. Tatil planlarında seçim nedeniyle değişiklik yapmaya niyeti olanlar bu süreyi kaçırmamak için bir an önce harekete geçmeli.” 

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