İstanbullu daha güçlü sahip çıkacak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İstanbul büyükşehir belediyesi seçimlerine değinerek, “Ne yaparlarsa yapsınlar İstanbullular hakkı yenen Ekrem İmamoğlu’na çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkacaktır” dedi.
Öztrak, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi: “Bayramın son günü, gece yarısı YSK Başkanı, ‘13 ilçe seçim kurulu başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırdık’ açıklaması yaptı. Müdürleri görevden uzaklaştırılan bu ilçelerdeki sandık kurullarını, memur üyeleri, kurul üyesi siyasi parti temsilcileri onaylayıp imzalamamış mıydı? Fatura neden bir tek müdürlere çıkıyor?
(Ordu’da VIP gerilimi) Sayın İmamoğlu son derece mütevazı bir insandır, VIP’ten geçme iddiası da yoktur. Ama arkadaşlarımız, çok büyük kalabalıklar geliyor, normal kapılardan giren çıkanları aksatmamak için VIP’ten çıkmayı düşünmüşler.”
(İmamoğlu-Yıldırım TV programı) Süreç Mahir Ünal ve Engin Altay tarafından yürütülüyor. Gerekli açıklamaları yapacaklardır.
(Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’daki açıklamasının sorulması üzerine) Bu sorunun muhatabı biz değiliz. Bu sorunun muhatabı Sayın Bahçeli. Ben de kendisinin ne cevap vereceğini büyük bir merakla bekliyorum. Rahmetli Tunceli milletvekilimiz Kamer Genç her zaman Tuncelili olmaktan iftihar etmiştir. CHP olarak bizim duruşumuz Sayın Kamer Genç’in duruşudur.
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