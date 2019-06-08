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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbullu daha güçlü sahip çıkacak

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
İstanbullu daha güçlü sahip çıkacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İstanbul büyükşehir belediyesi seçimlerine değinerek, “Ne yaparlarsa yapsınlar İstanbullular hakkı yenen Ekrem İmamoğlu’na çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkacaktır” dedi.

Öztrak, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi: “Bayramın son günü, gece yarısı YSK Başkanı, ‘13 ilçe seçim kurulu başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırdık’ açıklaması yaptı. Müdürleri görevden uzaklaştırılan bu ilçelerdeki sandık kurullarını, memur üyeleri, kurul üyesi siyasi parti temsilcileri onaylayıp imzalamamış mıydı? Fatura neden bir tek müdürlere çıkıyor? 

(Ordu’da VIP gerilimi) Sayın İmamoğlu son derece mütevazı bir insandır, VIP’ten geçme iddiası da yoktur. Ama arkadaşlarımız, çok büyük kalabalıklar geliyor, normal kapılardan giren çıkanları aksatmamak için VIP’ten çıkmayı düşünmüşler.”

(İmamoğlu-Yıldırım TV programı) Süreç Mahir Ünal ve Engin Altay tarafından yürütülüyor. Gerekli açıklamaları yapacaklardır.

(Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’daki açıklamasının sorulması üzerine) Bu sorunun muhatabı biz değiliz. Bu sorunun muhatabı Sayın Bahçeli. Ben de kendisinin ne cevap vereceğini büyük bir merakla bekliyorum. Rahmetli Tunceli milletvekilimiz Kamer Genç her zaman Tuncelili olmaktan iftihar etmiştir. CHP olarak bizim duruşumuz Sayın Kamer Genç’in duruşudur.

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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