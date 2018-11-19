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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2018 - 08:57, Son Güncelleme:

'İstanbullu Banker'in dublörüyle vurgun yaptılar!

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'İstanbullu Banker'in dublörüyle vurgun yaptılar!

İzmir, İstanbul ve Ankara'da tapu dairelerinde yapılan dolandırıcılık olayı benzeri görülmemiş bir şekilde kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıllarda fidye için kaçırılan ve yeğeni tarafından babasının paralarına el konulduğu iddiası ile 20 milyon dolar para istenen 81 yaşındaki milyoner avukat işadamı Mehmet Vecihi Eröge'ye benzeyen dublörünü kullanan dolandırıcılık şebekesi, İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Konak ilçeleriyle Ankara Gölbaşı, İstanbul Beylikdüzü ve Beyoğlu'nda milyonluk gayrimenkullerin satışını yaparak vurguna imza attı.

İSTANBULLU BANKER

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Tapu vurgununda sadece İzmir'de 2-3 milyon liralık, diğer illerle birlikte ise toplamda yaklaşık 10 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği öğrenildi.

Dolandırıcılık olayı ile ilgili Konak Tapu Müdürlüğü'nde çalışan 2 memur ile diğer dairelerde çalışan memurlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Balıkesir Edremit'te 'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin avukatı geçtiğimiz Nisan ayında, işadamının mallarının satışı için mahkemeden çıkartılan tedbir kararı olan imzalı belgeyi Konak Tapu Müdürlüğü'ne getirip teslim etti.

AVUKATI FARK ETTİ

Milyoner işadamına ait taşınmaz mülk olmadığı bilgisinin verilmesi üzerine, dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Avukatın başvurusu sonrası yapılan kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası dolandırıcılık olayının detayları tespit edildi. İncelemelerin ardından, işadamı Eröger'e benzeyen ve hemen hemen aynı yaşlardaki dublörü kullanılarak satışların gerçekleştirildiği belirlendi.

KİMLİK GERÇEK ÇIKTI

Milyonluk gayrimenkul dolandırıcılığı ile ilgili detaylara ortaya çıktı. 2000'li yılların başında fidye için kaçırılan Eröger'in kimliğini kaybetmiş gibi gösteren suç şebekesi, Edremit Nüfus Müdürlüğü'ne işadamının dublörünü götürüp, kimlik kaybolduğu beyanı ile gerçek nüfus kağıdı çıkardı. Ardından da 2 ay içinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de, tapu dairelerinde dublörle satışlar gerçekleştirilip milyonluk vurgun yapıldı. Dublörlü milyonluk vurgunla ilgili yapılan araştırmanın ardından gayrimenkulleri satın alan işadamına benzeyen Emre Şentürk isimli kişi mercek altına alındı.

Onun da yapılan inceleme ve araştırması sonrasında sahte kimlikle malları satın alıp bir kaç hafta içinde 3. kişilere devrettiği ve bu kişinin de kamera kayıtları incelendiğinde satışı alan kişi olmadığı ortaya çıktı.

Tapu dairelerindeki güvenlik kamerası kayıtları ve satış fotokopi belgeleri alınarak savcılığa teslim edildi. Ancak 8 aya yakın geçen sürede işadamının dublörü olarak satışı gerçekleştiren kişiye, sahte kimlikle satışı alan dolandırıcıya ve şebeke üyelerine ulaşılamadı.

 

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