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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/İSTANBUL
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘İstanbulkart’lı başkan tramvayda

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‘İstanbulkart’lı başkan tramvayda

Mesaisinin ikinci gününde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönüşte Gülhane’deki tramvay durağında aracından inip tramvaya bindi.

İmamoğlu, yolculuk sırasında gazetecilere İstanbulkart’ını da gösterdi. Vatandaşlarla sohbet ederek yaptığı yolculuğu Laleli’de tamamlayıp Saraçnahe’deki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasına yürüyerek dönen İmamoğlu, yolda vatandaşların şikâyetlerini dinleyip fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İBB’nin vatandaşlara verdiği yardım kartlarının iptal edildiği iddialarına ilişkin soruya, “Cumartesi sabahı bununla ilgili bir toplantı yaptık. Düzeltildi. Kartların kullanıma açıldığına ilişkin mesajlar iletildi. Talimat benim bilgim dahilinde değil. İnceliyor arkadaşlarımız” yanıtını verdi.

‘İstanbulkart’lı başkan tramvayda

FSM’DEKİ TRAFİK

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki yoğunlukla ilgili de konuşan İmamoğlu, “Araçlarla ilgili ve ikinci köprünün tamiratıyla ilgili olarak yoğunlaşan hatlarımız var. Bununla ilgili arkadaşlarım bir tedbir hazırlığı yaptılar. Bu tür noktaları hafifletecek yaz dönemi değil de kış dönemi gibi ulaşım akslarımızı rahatlatacak tedbirlerimizi aldık ” dedi

Trafiği rahatlatmak amacıyla İBB, Ulaştırma Bakanlığı’na başvurup Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin ücretlerinin düşürülmesini talep edecek.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, sabah saatlerinde Asya-Avrupa istikametinde, akşam saatlerinde ise Avrupa-Asya istikametinde ek şerit açılacak. İBB’nin aldığı diğer önlemler şöyle:

Metrobüs sefer saatleri kış tarifesine çevrildi. Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacak. İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattında günde 106 olan sefer sayısı 114’e çıkarıldı.

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