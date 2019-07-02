‘İstanbulkart’lı başkan tramvayda
Mesaisinin ikinci gününde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönüşte Gülhane’deki tramvay durağında aracından inip tramvaya bindi.
İmamoğlu, yolculuk sırasında gazetecilere İstanbulkart’ını da gösterdi. Vatandaşlarla sohbet ederek yaptığı yolculuğu Laleli’de tamamlayıp Saraçnahe’deki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasına yürüyerek dönen İmamoğlu, yolda vatandaşların şikâyetlerini dinleyip fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İBB’nin vatandaşlara verdiği yardım kartlarının iptal edildiği iddialarına ilişkin soruya, “Cumartesi sabahı bununla ilgili bir toplantı yaptık. Düzeltildi. Kartların kullanıma açıldığına ilişkin mesajlar iletildi. Talimat benim bilgim dahilinde değil. İnceliyor arkadaşlarımız” yanıtını verdi.
FSM’DEKİ TRAFİK
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki yoğunlukla ilgili de konuşan İmamoğlu, “Araçlarla ilgili ve ikinci köprünün tamiratıyla ilgili olarak yoğunlaşan hatlarımız var. Bununla ilgili arkadaşlarım bir tedbir hazırlığı yaptılar. Bu tür noktaları hafifletecek yaz dönemi değil de kış dönemi gibi ulaşım akslarımızı rahatlatacak tedbirlerimizi aldık ” dedi
Trafiği rahatlatmak amacıyla İBB, Ulaştırma Bakanlığı’na başvurup Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin ücretlerinin düşürülmesini talep edecek.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, sabah saatlerinde Asya-Avrupa istikametinde, akşam saatlerinde ise Avrupa-Asya istikametinde ek şerit açılacak. İBB’nin aldığı diğer önlemler şöyle:
Metrobüs sefer saatleri kış tarifesine çevrildi. Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacak. İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattında günde 106 olan sefer sayısı 114’e çıkarıldı.
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