Sular ne zaman gelecek? Zeytinburnu ve Fatih'te su kesintileri yaşanıyor
İstanbul’un farklı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İSKİ’nin 8 Ocak tarihli programına göre, içme suyu isale hattındaki arızanın giderimi için yapılan çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintileriyle ilgili bir duyuru yayımladı. Kurumun resmi sayfasında yer alan duyuruya göre, Fatih, Zeytinburnu ve Bağcılar ilçelerine arıza onarımı nedeniyle su verilemeyecek. Peki, su kesintileri hangi mahalleleri etkileyecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ KESİNTİ PROGRAMI
İlçe: Fatih
Etkilenen Mahalleler : Sarac İshak Mah,Muhsinehatun Mah,Nişanca Mah,Mimar Hayrettin Mah,Mimar Kemalettin Mah,Topkapı Mah,Yedikule Mah,Şehsuvar Bey Mah,Sultan Ahmet Mah,Sümbül Efendi Mah,Silivrikapı Mah,Cerrahpaşa Mah,Emin Sinan Mah,Haseki Sultan Mah,Aksaray Mah,Binbirdirek Mah,Cankurtaran Mah,Kocamustafapaşa Mah,Küçük Ayasofya Mah,Mesihpaşa Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Karagümrük Mah,Katip Kasım Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 8.1.2019 - 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2019 tarihinde saat 02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah,Sümer Mah,Seyit Nizam Mah,Veliefendi Mah,Zeytinburnu,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Gökalp Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Kazlıçeşme Mah,Nuripaşa Mah,Merkez Efendi Mah,Maltepe Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 8.1.2019 - 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2019 tarihinde saat 02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : İnönu Mah,Yıldıztepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 8.1.2019 - 11:33
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
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