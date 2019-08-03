Ä°stanbulâ€™dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular birbirine girdi!
Ä°stanbul-Yekaterinburg seferini yapmak Ã¼zere olan TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) uÃ§aÄŸÄ±nda, Rus yolcular arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavga anÄ± baÅŸka bir yolcu tarafÄ±ndan kayda alÄ±ndÄ±.
Rus medyasÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Ä°stanbul-Yekaterinburg seferini yapmak Ã¼zere olan THY uÃ§aÄŸÄ±nda,ÂRus yolcular arasÄ±nda â€˜yerâ€™ tartÄ±ÅŸmasÄ± Ã§Ä±ktÄ± ve tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgaya karÄ±ÅŸan 3 kiÅŸinin uÃ§aktan dÄ±ÅŸarÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve uÃ§uÅŸun 45 dakika gecikmeli olarak gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtildi. Kavgaya karÄ±ÅŸan 3 Rus yolcunun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri baÅŸka bir yolcu tarafÄ±ndan cep telefonuyla kayda alÄ±ndÄ± ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, diÄŸer yolcularÄ±n ve kabin gÃ¶revlilerinin olaya mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
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