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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.06.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

İstanbul’dan gelin gitti! Düğünde bir kilo altın takıldı…

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İstanbul’dan gelin gitti! Düğünde bir kilo altın takıldı…

İstanbullu Meryem Aydemir, burada tanıştığı Şırnaklı Cüneyt Aydemir ile Beytüşşebap ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünle dünya evine girdi. Aşiret düğününde geline bir kilo altın, damada ise 100 bin lira takıldı.

Meryem ve Cüneyt Aydemir çifti İstanbul’da tanıştı. Bir süre flört eden çift daha sonra evlilik kararı aldı. Aşkı için İstanbul’dan Şırnak’a gelen Meryem Aydemir, 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan Boğazören köyünde 3 gün 3 gece süren rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Aşiret düğününde geline bir kilo altın damada ise 100 bin lira takıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde davetliler takı takma yarışına girdi.

Damadın kuzeni Agit Aydemir Türk bayrağı altında halaylar çekilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Aydemir, “Yıllardır bölgemizde bu güzel düğünler olmuyordu. Çok şükür artık düğünlerimiz yapabiliyoruz. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Beytüşşebap İlçe Kadın Kolları Başkanı Hafize Aydemir ise ailelerinin düğünlerinin hep böyle güzel geçtiğini söyledi. Hafize Aydemir, “Korucubaşı Bahri Aydemir’in oğlu İstanbul’dan sevdiği biriyle evlenince düğünü bir başka güzel oldu. Türk-Kürt ayrımcılığı yapanlara en güzel mesaj bu olsa gerek. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında Kato Dağı’na çok yakın bir yerde İstanbullu biriyle akrabamızın düğünü var, bugün çok mutluyuz” diye konuştu.

Jirki aşiretine mensup Aydemir ailesinin 3 gün 3 gece süren düğünlerinde gelin ve damat gönüllerince eğlendi.

İstanbul’dan gelin gitti Düğünde bir kilo altın takıldı…

İstanbul’dan gelin gitti Düğünde bir kilo altın takıldı…


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