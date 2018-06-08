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    Otobüs çalan muavin yolda yakalandı

    Hasan BOZBEY (DHA)
    08.06.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:

    İstanbul'dan çaldığı otobüsle kız arkadaşını kaçırmak için İzmir'e giderken Bursa'da yakıt almak için girdiği akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan otobüs muavini M.G. (17), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Bir otobüs firmasında muavinlik yapan M.G., 3 gün önce çalıştığı yolcu otobüsünde tanıştığı genç kıza, gönlünü kaptırdı. M.G., tanışıp arkadaş olduğu kızı kaçırmaya karar verdi. Önceki gün M.G., Tuzla'da Mehmet Gül'e ait, park halindeki 34 BAD 058 plakalı yolcu otobüsünü, düz kontakla çalıştırıp kaçırdı. M.G., saat 01.00 sıralarında yakıt almak için Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. İçinde yolcusu bulunmayan otobüsü kullanan M.G., parasının olmadığını söyleyip, veresiye yakıt istedi. M.G.'nin durumundan şüphelenen istasyon çalışanları, jandarmaya haber verdi. Gelen Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüsün İstanbul’da çalındığını belirleyip, M.G.'yi gözaltına aldı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldıkları mahkemede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Otobüs ise sahibine teslim edildi.

    Etiketler: son dakika , haberler
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