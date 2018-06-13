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    İstanbul'daki valiz cinayetinin sırrı çözüldü!

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    13.06.2018 - 19:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul Başakşehir'de, öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak 2 valize konulup atılan Suriyeli Adham Mahmoud cinayeti aydınlatıldı. Mahmoud'u, annelerine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürdükleri öne sürülen Suriyeli T.A.A ve kardeşi M.A Suriye'ye kaçmaya çalışırken Şanlıurfa'da yakalandı.

    Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde 27 Mayıs 2018 gecesi, erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz görmüştü. Çocukların ailelerine haber vermeleri üzerine valizlerden kan aktığını gören aileleri polisi aramıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları bulmuştu. Üzerinde kimlik çıkmayan yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada cesedin saat 23.00 sıralarında iki kişi tarafından 2 valize konularak bulunduğu yere götürüldüğü görüntülere ulaştı. Yapılan DNA ve parmak izi incelemesinde cesedin 48 yaşındaki Suriyeli Adham Mahmoud olduğu belirlendi. Cesedi taşıyan 2 kişinin de Suriyeli T.A.A(43) ve kardeşi M.A(32) olduğu belirlendi.

    Polis ekipleri, Suriyeli 2 kardeşin olayın ardından İstanbul'dan ayrılarak Suriye'ya kaçmak üzere Şanlıurfa'ya gittiklerini belirledi. Geçtiğimiz Cumartesi günü Şanlıurfa'da operasyon başlatan İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T.A.A ve M.A'yı gözaltına alarak İstanbul'a getirdi. Emniyette sorguya alınan 2 kardeşden T.A.A, ailecek tanıdıkları olan Mahmoud'un İzmir'de yaşadıkları dönemde annesine cinsel saldırıda bulunması üzerine olayın yaşandığını öne sürdü. Polis, Mahmoud'un, Başakşehir'de kiralanan bir eve kendisine iş bulma vaadiyle kandırılarak sokulduğunu, burada bıçaklandığını ve aynı evde parçalara ayrılarak valizlere yerleştirildiğini belirledi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Suriyeli kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

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