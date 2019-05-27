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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.05.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda şaşırtan fotoğraf

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İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap, 30 kilogram kokain, 12 kilo gram afyon sakızı ve uzun namlulu tüfek ele geçirilirken gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli de tutuklandı. Kokain ambalajlarında, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 24 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda aracın hava yastığında 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ile 30 kilogram kokain ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Kokain ambalajlarında Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer alması dikkati çekti.

Operasyonun görüntülerinde ise şüphelilerin kullandığı aracı çalıştırdıktan sonra arka cam rezistans düğmesi ile çocuk kilidi düğmesine basıldığında, yolcu hava yastığı kapağının açıldığı ve içinde uyuşturucu hap olduğu görüldü.

Söz konusu operasyonda, D.S (40) ve A.G. (33) gözaltına alındı.

Giysilere emdirilmiş afyon sakızı ele geçirildi

Ayrıca ekipler, 26 Mayıs'ta Bakırköy'de bir kargo şirketine düzenledikleri operasyonda da İran'ın yöresel kıyafetlerine emdirilmiş 12 kilogram afyon sakızı ele geçirdi. Operasyonda İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.S (40) ve A.G (33) ile İran uyruklular R.H.E (21), S.B (33) ve B.T (37) tutuklandı.

 

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