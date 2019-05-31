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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Eski patronu ihbar etti

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İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Eski patronu ihbar etti

İstanbul’da ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan genç kızın kredi kartı ile hesap ödeyen müşterilerinin kart bilgilerini çalarak hırsızlık yaptığı ortaya çıktı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan 19 yaşındaki Yelda M. ve 2 arkadaşı tutuklandı. İddianameye göre Yelda M. ünlü bir restoranın Sarıyer'de bulunan şubesinde garson olarak çalışıyordu.

Restorana gelen müşterilerine hizmet veren genç kız, aynı zamanda hesap da alıyordu. Yaklaşık 2 aydır lüks restoranda çalışan genç kızı eski patronu, restoran müdürü Cem G.'ye şikâyet etti. Orhan isimli kişi restoran müdürüne genç kızın daha önce garson olarak çalıştığı restoranda müşterilerin kredi kartı bilgilerini çalarak dikkat çekmeyecek şekilde harcamalar yaptığını, bu nedenle iş yerinden kovulduğunu, aynı yöntemle hırsızlık eylemini bu restoranda da devam ettirdiğini anlattı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Restoran müdürü çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yelda M.'nin çalmış olduğu kart bilgileri üzerinden çevresinde bulunan arkadaşlarının faturalarını ödediği, araç kiraladığı ve elektronik eşya alışverişi yaptığı tespit edilirken İlyas Ç. ve Kadir V. İsimli kişilerin de genç kıza yardım ederek kart bilgileriyle telefon alarak daha sonra sattıkları tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

 

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