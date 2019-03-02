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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.03.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

İstanbul’daki ünlü AVM’de akılalmaz anlar!

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İstanbul’daki ünlü AVM’de akılalmaz anlar!

Şişli’de ünlü bir AVM’nin içerisindeki bir restoranda çöp dökülmesi nedeniyle kavga çıktı. 5 garson 1 kişiye tekme ve tokatlarla saldırınca ortalık karıştı.

Mecidiyeköy’deki ünlü bir AVM’nin içerisindeki restoranın önünde Kazakistan uyruklu genç bir komi, yere çöp döktüğü iddiasıyla 5 garson tarafından başında tabak parçalandıktan sonra tekme ve yumruklarla darp edildi. Gencin burnunun kırıldığı olayda, babası da restoran müdürü tarafından dövüldü. Feci kavga anı kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’deki ünlü bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, AVM’deki bir restoranda komi olarak çalışan Kazakistan uyruklu genç, çalıştığı yerden aldığı çöpleri götürdüğü esnada bir restoranın önünde düşürdü. Bunu gören garson ile genç komi arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine diğer garsonlarda olaya karışınca tartışma bir anda tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Restoranda çalışan 5 garson bir anda gence saldırarak tekme, yumruk ve tokat atmaya başladı.

TABAĞI BAŞINDA PARÇALAYIP BURUNUNU KIRDILAR

Darp etmekle yetinmeyen saldırganlar, bir de gencin kafasında tabak kırdı. Genç darp edildiği esnada olayı duyup gelen babası da restoran müdürü ve diğer garsonlar tarafından darp edilerek yerde süründürüldü. Dakikalarca süren olay, vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, başında tabak kırılan gencin aldığı darbeler sonucu burnunun kırıldığı öğrenildi. Vatandaşların da çığlık attığı o feci kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’daki ünlü AVM’de akılalmaz anlar


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