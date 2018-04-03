Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem> İstanbul'daki metroda panik anları! Kapıya sıkıştı

    İstanbul'daki metroda panik anları! Kapıya sıkıştı

    İHA
    03.04.2018 - 09:23 | Son Güncelleme:

     Taksim’den Yenikapı istikametine gitmek isteyen yaşlı adamın ayağı Metro’nun kapısına sıkıştı. Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Metrosu'na binerek Yenikapı’ya gitmek isteyen Cemal Erdem, Metro’ya bineceği esnada ayağı kapıya sıkıştı. Olayı fark eden güvenlik koşarak yaşlı adamın ayağını sıkıştırdığı yerden çıkarırken, güvenlik görevlisinin dengesini kaybetmesi sonucu yaşlı adamla birlikte yere düştü.

    İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Cemal Erdem sedyeyle dışarı çıkartıldı. Ambulansa bindirilen yaşlı adam daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Olay nedeniyle Metro seferlerinde bir aksaklık yaşanmazken, hastaneye kaldırılan Cemal Erdem’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İstanbuldaki metroda panik anları Kapıya sıkıştı

    Etiketler: istanbul , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri