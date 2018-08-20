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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
20.08.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

İstanbul'daki lüks evlerin kabusu Hediye yakalandı!

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İstanbul’da lüks evleri hedef alarak binlerce liralık hırsızlık yapan Hediye G. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Suç ortağı olan Ahmet T.’yi yakalamak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sarıyer, Darüşşakafa Mahallesi’nde lüks bir siteden hırsızlık yaşanmasının ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Lüks bir sitede oturan A.N.Y. isimli vatandaşın evinden şüpheliler 13 bin dolar, 10 bin lira, 3 altın yüzük, 3 altın bilezik ve 10 adet kol saati çaldı. Siteye ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etmek için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında
Çengelköy’de bulunan lüks bir eve girerek maddi değeri yüksek kadın çantaları ve 6 bilezik çalan şüphelilerle lüks sitede hırsızlığa karışan şüphelilerin aynı kişiler olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda olaylara karışan kadın şüpheli Hediye G. yakalanarak gözaltına alındı. Suç ortağı olduğu iddia edilen erkek şüpheli Ahmet T.’nin ise arandığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Hediye G.’nin hırsızlık, resmi belgede sahtecilik gibi birçok suçtan toplam 21 adet suç kaydının olduğu kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli Hediye G. hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin apartmana giriş yaparak lüks daireden gerçekleştirdikleri hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin apartmana giriş yaptıktan sonra seçtikleri daireye girip değerli eşyaları almaları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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