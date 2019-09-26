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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz Özen
26.09.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

İstanbul’daki korkutan görüntüde gerçek ortaya çıktı!

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr

İstanbul’da 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüsü büyük panik yaratmıştı. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

İstanbul depreminin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün çekilen fotoğrafında deprem sonrasında köprünün hasar aldığı iddia edilmişti. Ancak görüntünün köprüde bayrak asılması sırasında çekildiği köprünün herhangi bir hasar almadığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler köprüsünde hasar oluştu şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Kesinlikle itibar etmeyin lütfen. Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var. Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli." denildi.

Sosyal medyada, sözü edilen görsel paylaşılarak, köprünün hasar gördüğü iddiaları dillendirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD dönüşü yaptığı açıklamasında konu ile ilgili “Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de “köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu” Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil. 8 kadar yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki korkutan görüntüde gerçek ortaya çıktı

İstanbul’daki korkutan görüntüde gerçek ortaya çıktı

İstanbul’daki korkutan görüntüde gerçek ortaya çıktı


İstanbul'da şiddetli deprem
daha fazla video için

 

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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