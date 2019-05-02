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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
02.05.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

İstanbul’daki konsol çetesi çökertildi!

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İstanbul’da, camlarını kırarak girdikleri lüks araçların direksiyon ve konsollarını çalan çete çökertildi. Yaklaşık 2 milyon TL’lik soygun yapan çetenin, inşaatlarda çalışan kişilerin araçlarına da girerek matkap çaldıkları anlaşıldı.

İstanbul’da, bazı lüks araç sahipleri, araçlarının camlarını kırarak giren kişilerin araçların direksiyon ve konsollarını çaldıklarını söyleyerek polise başvurdu.

Yapılan başvuruların ardından Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kamera görüntülerine yoğunlaşan ekipler, çetenin araçların camlarını kırdıktan sonra 3 dakika içinde direksiyon ve konsollarını alarak kayıplara karıştıklarını tespit etti.

Sabah 05.00 ile 07.00 arasında araçlara giren çeteyi 4 ay takip eden polis, kamera görüntülerinden yola çıkarak çete üyelerinin kimliklerini belirledi.

40’ı lüks araç 105 araca girerek yaklaşık 2 milyon TL’lik soygun yapan çeteye yönelik geçtiğimiz geçtiğimiz Pazar günü operasyon başlatıldı.

Yapılan takip sırasında İstanbul ve Mardin’deki adreslere giren ekipler, çete elebaşı Fırat G. ve Selman D’nin de arasında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Geçmişte hırsızlık olaylarından kaydı çıkan çetenin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan 2 otomobil, 25 bin TL ve çok sayıda başta matkap olmak üzere inşaat yapım malzemesi ele geçti.

Çetenin çaldıkları direksiyon ve konsollorı yarı fiyatına sattıkları belirlendi.

Emniyette sorguları tamamlanan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

 

 

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