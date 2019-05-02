İstanbul’daki konsol çetesi çökertildi!
İstanbul’da, camlarını kırarak girdikleri lüks araçların direksiyon ve konsollarını çalan çete çökertildi. Yaklaşık 2 milyon TL’lik soygun yapan çetenin, inşaatlarda çalışan kişilerin araçlarına da girerek matkap çaldıkları anlaşıldı.
İstanbul’da, bazı lüks araç sahipleri, araçlarının camlarını kırarak giren kişilerin araçların direksiyon ve konsollarını çaldıklarını söyleyerek polise başvurdu.
Yapılan başvuruların ardından Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Kamera görüntülerine yoğunlaşan ekipler, çetenin araçların camlarını kırdıktan sonra 3 dakika içinde direksiyon ve konsollarını alarak kayıplara karıştıklarını tespit etti.
Sabah 05.00 ile 07.00 arasında araçlara giren çeteyi 4 ay takip eden polis, kamera görüntülerinden yola çıkarak çete üyelerinin kimliklerini belirledi.
40’ı lüks araç 105 araca girerek yaklaşık 2 milyon TL’lik soygun yapan çeteye yönelik geçtiğimiz geçtiğimiz Pazar günü operasyon başlatıldı.
Yapılan takip sırasında İstanbul ve Mardin’deki adreslere giren ekipler, çete elebaşı Fırat G. ve Selman D’nin de arasında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.
Geçmişte hırsızlık olaylarından kaydı çıkan çetenin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan 2 otomobil, 25 bin TL ve çok sayıda başta matkap olmak üzere inşaat yapım malzemesi ele geçti.
Çetenin çaldıkları direksiyon ve konsollorı yarı fiyatına sattıkları belirlendi.
Emniyette sorguları tamamlanan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.
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