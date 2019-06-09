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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.06.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

İstanbul'daki kazada ölen anne ve 2 çocuğu, toprağa verildi

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İstanbul'daki kazada ölen anne ve 2 çocuğu, toprağa verildi

İSTANBUL Beşiktaş'ta, TEM yolunda makas atarak ilerlediği belirtilen otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden anne Seyhan Akçil Özçelik (32) ile çocukları Hiranur (9) ve Yahya Özçelik (8), memleketleri Muş'un Hasköy ilçesinde yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Kaza, 8 Haziran günü saat 02.00 sıralarında TEM yolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne yönünde meydana geldi. Edirne yönüne giden Nurullah Eray yönetimindeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurarak durabildi. Kaza sırasında araçta bulunan yolculardan Hiranur Özçelik ile kardeşi Yahya Özçelik yola savrularak hayatını kaybetti. Yaralanan 3'ü çocuk, 12 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik de Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE ÇOCUKLARI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Anne ve 2 çocuğunun cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Muş'a gönderildi. İstanbul'da cenaze namazları kılınan anne Seyhan Akçil Özçelik, çocukları Hiranur ve Yahya Özçelik'in cenazesi, Hasköy İlçe Mezarlığı'na götürüldü. Yakınları tarafından karşılanan anne ve çocuklarının cenazeleri, yan yana kazılan mezarlarda dua ve gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

İstanbuldaki kazada ölen anne ve 2 çocuğu, toprağa verildi

İstanbuldaki kazada ölen anne ve 2 çocuğu, toprağa verildi


 

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