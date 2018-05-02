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    İstanbul'daki 'kara nokta'lara dikkat

    AA
    02.05.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 2017 yılında ölümlü ve yaralanmalı 15 bin 374 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 186 kişi yaşamını yitirirken, 21 bin 598 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce "kara nokta"ların tespit edildiği çalışmada, trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında D-100 karayolunun Haramidere-Edirnekapı arası yer alırken, bunu D-100 karayolunun Harem-Tuzla arası ile TEM otoyolunun Çamlıca ile Mahmutbey gişeleri arasındaki bölge takip etti.

    Türkiye'de en fazla aracın bulunduğu il olan İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de kazaların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Özellikle vatandaşların işe gidiş ve dönüş ile okulların giriş ve çıkış saatleri olan 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde kentin birçok noktasında yaşanan trafik yoğunluğu, sürücüleri zor durumda bırakıyor. Bazı sürücülerin bir an önce gitmek istedikleri yere ulaşmak için kural ihlali yapmaları ise kazalara neden oluyor.

    İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 2017 yılında ölümlü ve yaralanmalı 15 bin 374 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 186 kişi yaşamını yitirirken, 21 bin 598 kişi de yaralandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul'daki trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışması yaptı.

    Çalışma kapsamında, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği noktalar belirlendi.

    Bu çalışmaya göre, söz konusu tarihlerde trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 459 trafik kazasının meydana geldiği D-100 karayolunun Haramidere-Edirnekapı arası yer aldı.

    Bunu 355 kaza ile D-100 karayolunun Harem-Tuzla arası, 278 kaza ile TEM otoyolunun Çamlıca ile Mahmutbey gişeleri arasındaki bölge takip etti.

    İstanbul'da 2017 yılında trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktalar şöyle sıralandı:

    AYI  

    		 KAZA YERİ KAZA SAYISI
    1D-100 Haramidere-Edirnekapı arası459
    2D-100 Harem-Tuzla arası 355
    3TEM otoyolu Çamlıca-Mahmutbey gişeleri arası278
    4TEM otoyolu Mahmutbey-Çamlıca gişeleri arası231
    5Maltepe-Pendik sahil yolu208
    6Büyükdere Caddesi192
    7D-100 Edirnekapı-Uzunçayır arası174
    8D-100 Uzunçayır-Edirnekapı arası172
    9Bağdat Caddesi 113
    10Şile yolu102
    11Hal yolu93
    12Sahil Kennedy Caddesi84
    13Kayışdağı Caddesi82
    14Vatan Caddesi82
    15Barbaros Bulvarı 81
    16Alemdağ Caddesi79
    17Fahrettin Kerim Gökay Caddesi77
    18Piyalepaşa Bulvarı58
    19Millet Caddesi56
    20Basın Ekspres yolu55
    21Atatürk Bulvarı (Fatih)53

    SÜRÜCÜLERE UYARI

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını, özellikle de araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmalarını istedi. İstanbul'un trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri güzergahı ile E-5 ve TEM otoyollarında trafik ekiplerinin sürekli denetim yaptığına dikkati çeken emniyet yetkilileri, sürücülerin de kurallara uyması gerektiğini belirtti. Yetkililer, trafik kazalarında meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra araçlardaki hasarın da ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydetti.

    Etiketler: karanokta , gündem
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