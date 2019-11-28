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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/DHA
28.11.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

İstanbul'daki ilginç olay! Girdikleri ev Bartholomoes'a ait çıkınca...

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İstanbul'daki ilginç olay! Girdikleri ev Bartholomoes'a ait çıkınca...

TARABYA'da Fener Rum Patriği Bartholomoes'in evine hırsızlık için girdikten sonra polisin takibi sonucu dün başka bir villaya girmeye çalışırken  yakalanan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Daha önce de bir çok kere yakalandıkları öğrenilen şüphelilerin ünlülerin evlerinde de hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin poliste yapılan ilk sorgularında hırsızlık yapmaya çalıştıkları  evin Rum Patriği Bartholomoes'a ait olduğun bilmediklerini söyledikleri belirtildi.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 10 gün önce Fener Rum Patriği Bartholomeous'un evinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsü üzerine alarma geçmişti. Olayın güvenlik kameraları kullanılarak şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakası tespit edilmişti. Bu bilgiyi kullanarak soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri teknik takibe aldığı şüphelilerin izini dün gece Kartal, Dragos'ta bulmuştu. Hırsızlık yapacakları sırada polisin "Dur" ihtarına uymayan şüphelilerden biri yaralı olarak diğerleri kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

YARALI HIRSIZDA ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİ

Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan yaralı hırsızın Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmesiyle 4 hırsızın sorgusu hırsızlık büro amirliğinde sürüyor.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Şüphelilerin daha önceden de polis tarafından bir çok kez hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları ve azılı hırsız oldukları ortaya çıktı. Hırsızlık büro amirliği soruşturmasında şüphelilerin lüks ev ve villaları kendilerine hedef seçtikleri belirtildi. Tarabya'da meydana gelen hırsızlık olayı öncesi ve sonrasında bir çok eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin girdikleri evlerden bazılarının ünlü işadamı ve ünlülere ait olduğu öğrenildi.  

GİRDİKLERİ EVİN FENER RUM PATRİĞİNE AİT OLDUĞUNU BİLMİYORLARMIŞ

Şüphelilerin poliste yapılan sorgularında hırsızlık yapmaya çalıştıkları evin Fener rum Patriği Bartholomeos'a ait olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin olay sırasında güvenlik görevlilerinin kendilerini fark etmeleri üzerine olay yerinden kaçtıklarını söyledikleri belirtildi.

 

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