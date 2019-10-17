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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
Haber Giriş: 17.10.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

İstanbul'daki iğrenç olayda müzik öğretmenine 55 yıl hapis!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
İstanbul'daki iğrenç olayda müzik öğretmenine 55 yıl hapis!

İstanbul’da, engelli öğrencilerin müzik eğitimi aldığı bir merkezde tecavüz skandalının yaşandığı ortaya çıktı. 3 kız öğrenciden ikisine yönelik nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan müzik öğretmeni Ramis Ekinci (53) yargılandığı davada 55 yıl hapis cezası aldı. Tutuklu bulunan Ekinci, mahkemede yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi.

İSTANBUL Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre olay geçen yıl ortasında ortaya çıktı. Olay, Ümraniye'de bir engelli eğitim merkezinde yaşandı. Müzik eğitiminin verildiği sınıftaki kameraya yansıyan görüntüler sonrası olay ortaya çıktı. Zihinsel engelli öğrencilere yönelik cinsel istismarı kameraya yansıyan müzik öğretmeni Ekinci ile ilgili,  ihbarda bulunuldu. İlk olarak Ekinci’nin görev yeri değiştirildi. Müfettişlerinin raporu sonrası Ekinci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma süreci devam ederken Ekinci geçen 28 Kasım’da tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne konuldu.

İDDİALAR ASILSIZ

Ekinci hakkında düzenlenen iddianame sonrası yargılamasına başlandı. Ekinci mahkemede yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını söyleyerek “Ben 11,5 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Birçok ilçede çalıştım. Hakkımda hiçbir şikâyet yok. Hakkımdaki iddialar tamamen asılsız. Mağdurlara yönelik her hangi bir taciz veya istismarda bulunmadım. E. H. 9 yıldır benim öğrencim. Ben bu çocuklarla İstanbul’da çok sayıda yere gittim. Çocukları sabah aldım gece geç saatlerde getirdim. Şimdiye kadar hakkımda böyle bir suçlama olmadı” dedi.

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Mağdur öğrencilerden E. H. (38) annesi E. H. ifadesinde, “Sanığın, kızıma olan ilgisi kamera kayıtlarında gördüm. Olayı öğrendikten sonra kızımla görüşerek, bunu neden bana anlatmadığını sordum. Kızım da ‘karısın sevmiyormuş, beni alacakmış’ dedi. Sanık ayrıca kızıma, ‘senin annen çok sinirli bunu söylersen seni evden atar’ şeklinde sözler de söylemiş” dedi.

E.H. ise ifadesinde, öğretmeni Ekinci’nin kendisine yönelik istismara ilişkin “Sanık bana dokunmaya çalıştı. ‘Hanımı boşayacağım seni alacağım’ şeklinde sözleri oldu. Göğüslerime dokunmaya başladı. Bunlar olurken sınıfta yalnızdık. Sanık benim pantolonumu çıkardı cinsel ilişkiye girdi. Bunları yaparken sınıfın kapısını kilitliyordu” şeklinde ifade verdi.

ANNE BABASINA SÖYLEMEYİN

Bir diğer mağdur G. Y. (23) ise ifadesinde “Sanık benim öğretmenim olurdu. Ben yalnızken bana dokunmaya çalışıyordu. Göğsüme dokunmaya beni öpmeye çalışıyordu. Bunlar sınıfın içinde teneffüs saatlerinde oluyordu. Ben istemediğimi söylüyordum. Bunları yaparken sınıfın kapısını kilitliyordu. Bu olayı her gün yapıyordu. Karımı boşayacağım, arkadaşlarımla birlikte sizi alacağım’ diyordu. Bize, anne babanıza söylemeyin. Eğer söylerseniz beni tutuklar hapse atarlar. Bir daha yüzümü göremezsiniz’ diyordu” dedi.

OKULA GİTMEKTEN KORKUYORDU

Bir diğer mağdur M. B. (23) ise ifadesinde, kendisine yönelik cinsel istismarı ayrıntılı bir biçimde anlattı. M. B. ifadesinin devamında şunları kaydetti: “Sanık bana, ablan gibi sen de tatlısın, ablanın güzel vücudu var’ dedi. Darbuka çalarken elimi tuttu” M. B.’nin annesi L. B. ise ifadesinde “ Olayın olduğu iddia edilen tarihlere yakın tarihlerde kızımın okula gitmek istemediğini hatırlıyorum. Kendisini servise dahi bindiremiyordum. Nedenini sorduğumda, burayı sevmediğini gitmek istemediğini korktuğunu söylüyordu. Bir keresinde okula, ablasıyla göndermiştim” dedi.

55 YIL HAPİS CEZASI

Öğrenciler ile ilgili, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin raporuna göre, üç öğrenci için de “Olayın anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahip değil. Ruh ve bedensel olarak kendisini savunamaz” denildi. Mahkeme, yaptığı yargılama sonrası Ramis Ekinci’ye üç öğrenciye yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘Basit cinsel saldırı’ suçlarından toplam 54 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Ekinci’nin tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Ekinci’nin avukatları bu karara, istinaf mahkemesi nezdinde itiraz etti.

UMARIM CEZA CAYDIRICI OLUR

Bir kısım şikâyetçinin avukatı Sibel Tepret Ekşi, olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede  “Zihinsel ve bedensel ayrımı yapmadan tüm engelli bireylerin toplumdaki diğer bireylere göre korunmaya ve topluma kazandırılmaya daha çok ihtiyaçları vardır. Engelli bireylerin maruz kaldığı cinsel şiddet ve istismar eylemleri, yaşadıkları bu haksız ve kötü muamelelerin en ağırı. Cinsel şiddetin ve cinsel istismarın kendini savunamayacak durumda olan engelli bireylerimize yapılması ise toplumun en karanlık yüzü… Mahkemenin verdiği cezanın toplum açısından caydırıcı olmasını, hem bir avukat hem engelli bir bireyin ablası olarak temenni ediyorum. Toplumda adeta büyük bir kara leke oluşturan bu tür vahim olayların bir daha yaşanmaması temel beklentim” dedi.

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Son 24 saatte ne oldu? (17.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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