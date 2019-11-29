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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr
29.11.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

İstanbul'daki hava durumuyla ilgili son dakika bilgisi... Bünyamin Sürmeli yorumladı

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CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul başta olmak üzere hava durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Sürmeli, "Şu saat itibariyle İstanbul'da bugün için yağmur bitti. Yarın öğleden sonra akşam saatlerinde bir yağış daha gelecek. O da Pazar günü öğle saatlerine kadar kendini gösterecek." dedi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Türkiye geneliyle ilgili hava tahminlerinde bulundu. İşte Sürmeli'nin açıklamaları:

"Şu saat itibariyle İstanbul'da bugün için yağmur bitti. Yarn öğleden sonra akşam saatlerinde bir yağış daha gelecek. O da Pazar günü öğle saatlerine kadar kendini gösterecek. Rüzgar kuvvetliydi, yarın öğleden sonra akşam saatlerinde yine kuvvetli rüzgarla, sağanak yağışla beraber olacağız.

Nerede rüzgar kuvvetli yarın için? Bugün akşam saatleri itibariyle Karadeniz ve Kuzey Ege'deki rüzgar durulmaya başlıyor ama yarın öğleden sonra Marmara'nın Karadeniz kıyılarında, Kuzey Ege'de Çanakkale ve çevresinde yine kuvvetli rüzgar olacak. Deniz ulaşımının etkileneceğinden bahsedebiliriz. Pazar günü Akdeniz'in orta ve batı kesimlerinde bekliyoruz.

Aynı yağışları Marmara gibi Ege de alacak. Ardından İç Anadolu, Karadeniz de alacak ve doğuya doğru ilerleyecek. Pazar günü ömrünü tamamlarken sıcaklık da düşüyor. Özellikle kuzey bölgelerde 7-8 dereceleri bulacak. İstanbul'da sıcaklık 18 dereceyi buldu, Pazar gününe 10 dereceye iniyoruz.

4 - 6 derecelik düşüş İstanbul'u 11 - 12 dereceye düşürüyor. Ama Doğu Anadolu'da direkt kara çeviriyor. Pazar günü beklediğimiz yağışlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayatı da etkileyebilecek bir yağış şeklinde olacak."

 

 

 

 

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