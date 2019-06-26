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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
26.06.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

İstanbul'daki o görüntüler şoke etmişti... İkisi de yakalandı

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İstanbul’da seyir halindeki motosikletin arkasında otururken kız arkadaşının üstünden atlayıp gidonunun başına geçen sürücü ile kız arkadaşı polis ekiplerince yakalandı. İki sürücüye de toplamda 4 bin 722 lira para cezası uygulandı.

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü, seyir halinde olan motosiklette kız arkadaşının üzerinden atlayarak gidonun başına geçmiş ve motosikleti kullanmaya devam etmişti. B.S. isimli şahıs görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasının ardından olay medyaya yansımıştı. Olayla ilgili olarak sürücü B.S. ile E.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

İstanbuldaki o görüntüler şoke etmişti... İkisi de yakalandı

Gözaltına alınan sürücü B.S.ye, Mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirten yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamak maddesinden 235 lira, Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108 lira olmak üzere toplamda 2 bin 361 lira para cezası uygulandı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücü E.A.’ya ise sürücü belgesiz olarak araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108 lira, motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaktan dolayı 235 lira olmak üzere toplamda 2 bin 361 lira para cezası uygulandı.

Sürücü B.S. hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, E.A. ise Çekmeköy Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

İstanbul’da şok görüntüler Kız arkadaşının üstünden atladı…
İstanbul’da şok görüntüler! Kız arkadaşının üstünden atladı…
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