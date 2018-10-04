İstanbul'daki fuhuş operasyonunda şoke eden görüntü!
Fatih’te bir eğlence mekanına yapılan baskında fuhuş yaptıkları öne sürülen 33’ü yabancı 34 kadın gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu kadınlardan birinin 8 aylık hamile olduğu anlaşıldı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine eğlence mekanına operasyon düzenlendi. 33’ü yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen kadınlardan yabancı uyruklu bir kadının 8 aylık hamile olduğu belirlendi. Kadınlara fuhuş yapmaktan idari işlem yapılırken, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.
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