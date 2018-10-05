İstanbul'daki flaş operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonun helikopterden çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri, dün terör örgütü DHKP-C’ye yönelik olarak Şişli Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi adlı yapıya operasyon düzenlemiş, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda faaliyet gösterdiği ileri sürülen söz konusu merkeze yapılan baskında, H.F., T.G., Ö.Z.G., D.P., G.B., Ş.A., H.Ö. ve K.F.C. adlı 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Baskın yapılan merkezde çok sayıda örgütsel dokümana el konulurken, özel harekatçıların da yer aldığı hava destekli operasyonun helikopterden çekilmiş görüntüleri ile bina içindeki baskın anına ait video kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde helikopter kamerasından operasyon anı görülürken, polisin de binaya baskın anı saniye saniye görülüyor.
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