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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

İstanbul’daki esrarengiz yağmanın altından onlar çıktı! Aralarında lisanslı futbolcu da var

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
İstanbul’daki esrarengiz yağmanın altından onlar çıktı! Aralarında lisanslı futbolcu da var

İstanbul Zeytinburnu’nda geçen Kasım ayında bir para nakil aracı soyuldu. Güvenlik görevlisini bıçak ve sopa darbeleriyle yaralayan iki kişi, araçtaki MP-5 otomatik silah ile bir tabancayı alarak kaçtı. Olaya ilişkin açılan dava dosyasında ise ilginç ayrıntılar yer aldı. Soyguncu ekibin, kendilerine ‘Çeçenistan Kurtları’ adını veren bir motosiklet grubu olduğu çıktı. Ülkesi Azerbaycan’da teğmen olarak görev yapan bir sanığın evinde, MP-5 silah, Kalaşnikof tüfek, iki tabanca ve bir gaz bombası ele geçirildi. Motosiklet grubunun tutuklu lideri Nazmi A.’nın ise bir dönem Çeçenistan’da savaştığı öğrenildi.

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  • İstanbul’daki esrarengiz yağmanın altından onlar çıktı
  • İstanbul’daki esrarengiz yağmanın altından onlar çıktı
  • İstanbul’daki esrarengiz yağmanın altından onlar çıktı
  • İstanbul’daki esrarengiz yağmanın altından onlar çıktı
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BAKIRKÖY Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre olay geçen 11 Kasım akşamı saat 18.45 sıralarında yaşandı. Banka ve zincir marketlere, para ve değerli eşyanın nakli konusunda hizmet veren L. Güvenlik Hizmetleri AŞ’ye ait araç, Zeytinburnu’nda bir marketin önünde durdu.

Aracın şoför koltuğunda R. Y. (43) bulunuyordu. Güvenlik görevlisi Erkan Bekir T. (32) araçtan hızla indi ve markete girdi. T. dakikalar sonra, içinde para bulunan üç paket ile marketten çıktı ve araca yöneldi.

Zeytinburnu’nda gerçekleşen soygunun görüntüleri ortaya çıktı
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ÖNCE SOPA SONRA BIÇAK

Şoför R. Y. kapının kilidini açtı. T. araca binmek üzereyken, maskeli iki kişi hemen arkasında belirdi. Saldırganlardan biri elindeki sopa ile T.’nin başına ve ensesine vurdu. Diğer saldırgan ise, T.’yi 4 yerinden bıçakladı. T. aldığı ilk darbe sonrası para dolu paketlerin üstüne kapaklandı.

Şoför Y. bağırarak çevreden yardım isterken T. ile iki saldırgan arasında arbede yaşandı. Parayı alamayan saldırganlardan biri araçtaki MP-5 makineli tüfeği, diğeri ise, T.’nin taşıdığı tabancayı alarak olay yerinden kaçtı. Dakikalar sonra olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi.

KAÇIŞ YOLLARI BELİRLENDİ

Savcılık olay ile ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri ilk olarak bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Bu sayede saldırganların olay öncesi ve sonrası kullandıkları araçlar tespit edildi. Olaydan 3 gün sonra da şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

EVDE CEPHANELİK ÇIKTI

Savcılık kararı ile gözaltına alınan şüphelilerden Azeri asıllı Elvin İ.’nin (28) evinde çok sayıda silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında bir Kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve bir gaz bombası ile para transferi yapan firmanın aracında yağmalanan MP-5 silah yer aldı.

Azerbaycan’da teğmen olarak görev yaptığı belirtilen Elvin İ., emniyet ve savcılık sorgusunda söz konusu silahların, oto yıkamacı olarak yanında çalıştığı patronu Nazmi A.’ya (35) ait olduğunu söyledi.

Dosyada yer alan ifadelere göre şüphelilerin bir çoğu motosiklet kulübüne üye olduklarını, kulübün başkanlığını ise Nazmi A.’nın yaptığını söyledi.

PATRON DA YAKALANDI

Nazmi A.’yı gözaltına alan polis aynı apartmanda oturan komşusu Muharrem Y.’yi (52) de gözaltına aldı. Yağma olayına karışmayan Y., yağmalanan silahı satın almakla suçlanıyor.

Göz altına alınan kişiler arasında, Elvin İ. ile birlikte soygun girişiminde yer alan Ufuk M. (28) de yer aldı. Aynı zamanda lisanslı futbolcu olan M.’nin çeşitli takımlarda oynadığı, sakatlandıktan sonra futbolu bıraktığı anlaşıldı. Soyguna karışan kişilerin araçlarla gidiş gelişlerini Timur T., Özkan Ç. (24) ve Emrah P.’nin de yakalanması ile gözaltına alınan kişi sayısı 7’ye yükseldi.

Yakalanan 7 şüpheli 17 Kasım günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorguları sonrası, tutuklanma talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nazmi A., Elvin İ., Ufuk M. ve Emrah P. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

‘BİRLİKTE PLANLADIK’

Savcılık soruşturması devam ederken tutuklu sanıklardan bazıları daha önce verdikleri ifadeleri değiştirdi. Şüphelilerden Elvin İ. ve Ufuk M. soygun planını, sopa ve bıçak darbeleri ile yaraladıkları Erkan Bekir T. ile birlikte yaptıklarını anlattı. Şüpheliler, olaydan iki gün önce T. ile keşfe gittiklerini, planın ayrıntıları üzerinde konuştuklarını anlattı. Ancak baz istasyonu kayıtları, şüphelilerin T. ile ilgili ifadelerini doğrulamadı. T.’nin telefonu üzerinde yapılan incelemede ise, şüphelilerden Elvin İ.’nin numarasının olduğu anlaşıldı. Yeniden ifadesi alınan T. ise, üyesi olduğu otomobil grubunun araçlarını Elvin İ.’nin çalıştığı işyerinde yıkattıklarını, İ.’nin numarasının ise bu nedenle kendisinde kayıtlı olduğunu söyledi. Savcılık 23 Ocak günü ifadesini aldığı T. için de tutuklama talep etti. T., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

8 SANIK HAKKINDA DAVA

Savcılık geçen Şubat ayında soruşturmasını tamamladı. 8 sanık hakkında ‘Nitelikli yağma’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından dava açıldı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması 19 Haziran’da yapıldı. Mahkeme, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşma için Ekim ayına gün verdi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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