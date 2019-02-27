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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI - İstanbul (DHA)
27.02.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

İstanbul'daki DHKP-C operasyonundan yeni detaylar

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İstanbul'daki DHKP-C operasyonundan yeni detaylar

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden örgütün bir numarası olan Ümit İlter'in 1991 yılında İzmir'de bulunan ABD Konsolosluğuna ve bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırılara katıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li teröristlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Gözaltına alınan DHKP-C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter'in İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'yeşil kategori'de bulunduğu ve başına 1 milyon lira ödül konulduğu öğrenildi.

DHKP-C operasyonunun görüntüleri
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İlter'in 29 Ocak 1991 yılında İzmir Alsancak'ta bulunan ABD Konsolosluğu ve Çay mahallesinde bulunan polis merkezine yönelik 1 polisin şehit olduğu, 8 polisin de yaralandığı bombalı saldırılara katıldığı belirtildi.

İstanbuldaki DHKP-C operasyonundan yeni detaylar

 

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