İstanbul'daki cinayette şoke eden detaylar
İstanbul’da bir müzikholde garson olarak çalışan Mehmet Aslan, çalıştığı müzikholde komi olarak işe girmesini sağladığı Hasan Yalçın tarafından başından vurarak öldürdü. Mehmet Aslan’ın cüzdanındaki paraları alarak kaçan Hasan Yalçın, Diyarbakır’a giderken İzmit’te yakalandı.
Mehmet Aslan (19), Silivri Yeni Mahalle’de bir müzikholde bir yıldır garson olarak çalışıyordu. İşyeri sahibi Ö.O.G, müzikhole komi aradığını söyledi.
Aslan, bir süredir iş arayan ve iş bulması konusunda kendisinden de yardım isteyen tanıdığı Hasan Yalçın’a (20) işyerine komi arandığını ve işe girmesi için yardımcı olabileceğini söyledi.
Aslan, Yalçın’ı müzikhole götürerek patronuyla görüştürdü. Aslan’ın aracı olması üzerine Ö.O.G, Yalçın’ı 3 gün önce işe aldı.
Geçen Pazartesi günü 16.30 sıralarında müzikholden tek el silah sesi yükseldi.
Silah sesinin geldiği sırada müzikholde bulunan S.N, etrafa bakındığında, kasanın arkasında kanepede yatan Mehmet Aslan’ın başından vurulduğunu gördü.
Hemen patronu Ö.O.G’yi arayarak olayı haber verdi. Ö.O.G, hemen aracıyla Aslan’ı hastaneye götürdü ancak Aslan kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, müzikholde inceleme yaptı. Hasan Yalçın ortalıkta görünmüyordu.
İncelenen kamera görüntülerinde, Yalçın’ın Aslan’ı yatarken başından vurduktan sonra hızla dışarı çıkarak, 200 metre uzaktaki çöp konteynerine bir şeyler attığı görüldü.
Polis hemen çöp konteynerine baktı. Konteynerde Aslan’ın boş cüzdanı bulundu. Ö.O.G, birkaç gün önce Aslan’a 3 bin TL vermişti.
Cüzdanda hiç para yoktu.
Polis, kamera görüntülerine yoğunlaşarak Yalçın’ın Esenler Otogarı’ndan memleketi Diyarbakır’a gitmek üzere otobüse bindiğini belirledi.
Hemen otobüsün yeri tespit edildi. Otobüs İzmit’te durduruldu.
Yalçın düzenlenen operasyonla otobüste gözaltına alındı. Üzerinde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ve Aslan’ın cüzdanından aldığı paranın bin 500 TL’si bulundu.
Emniyette sorguya alınan Yalçın, “Mehmet sürekli beni aşağılıyordu, hakaret ediyordu. Bu nedenle kendisini vurdum” dediği öne sürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Yalçın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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