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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
23.10.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

İstanbul'daki cinayette şoke eden detaylar

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İstanbul'daki cinayette şoke eden detaylar

İstanbul’da bir müzikholde garson olarak çalışan Mehmet Aslan, çalıştığı müzikholde komi olarak işe girmesini sağladığı Hasan Yalçın tarafından  başından vurarak öldürdü.  Mehmet Aslan’ın cüzdanındaki paraları alarak  kaçan Hasan Yalçın, Diyarbakır’a giderken  İzmit’te yakalandı.

Mehmet Aslan (19), Silivri Yeni Mahalle’de bir müzikholde bir yıldır garson olarak çalışıyordu. İşyeri sahibi Ö.O.G, müzikhole komi aradığını söyledi.

Aslan, bir süredir iş arayan ve iş  bulması konusunda kendisinden de yardım isteyen tanıdığı Hasan Yalçın’a (20) işyerine komi arandığını ve işe girmesi için yardımcı olabileceğini söyledi.

Aslan, Yalçın’ı müzikhole götürerek patronuyla görüştürdü. Aslan’ın aracı olması üzerine Ö.O.G, Yalçın’ı 3 gün önce işe aldı.

Geçen Pazartesi günü 16.30 sıralarında müzikholden tek el silah sesi yükseldi.

Silah sesinin geldiği sırada müzikholde bulunan S.N, etrafa bakındığında, kasanın arkasında kanepede yatan Mehmet Aslan’ın başından vurulduğunu gördü.

Hemen patronu Ö.O.G’yi arayarak olayı haber verdi. Ö.O.G, hemen aracıyla Aslan’ı hastaneye götürdü ancak Aslan kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, müzikholde inceleme yaptı. Hasan Yalçın ortalıkta görünmüyordu.

İncelenen kamera görüntülerinde, Yalçın’ın Aslan’ı yatarken başından vurduktan sonra hızla dışarı çıkarak, 200 metre uzaktaki çöp konteynerine bir şeyler attığı görüldü.

Polis hemen çöp konteynerine baktı. Konteynerde Aslan’ın boş cüzdanı bulundu. Ö.O.G, birkaç gün önce Aslan’a 3 bin TL vermişti.

Cüzdanda hiç para yoktu.

Polis, kamera görüntülerine yoğunlaşarak Yalçın’ın Esenler Otogarı’ndan memleketi Diyarbakır’a gitmek üzere otobüse bindiğini belirledi.

Hemen otobüsün yeri tespit edildi. Otobüs İzmit’te durduruldu.

Yalçın düzenlenen operasyonla otobüste gözaltına alındı. Üzerinde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ve Aslan’ın cüzdanından aldığı paranın bin 500 TL’si bulundu.

Emniyette sorguya alınan Yalçın, “Mehmet sürekli beni aşağılıyordu, hakaret ediyordu. Bu nedenle kendisini vurdum” dediği öne sürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Yalçın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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