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    İstanbul'daki Çiftlik Bank şubesi bu hale geldi... "1 milyon 200 bin lira yatırdım"

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    26.03.2018 - 15:33 | Son Güncelleme:

    Çiftlik Bank’ın Beylikdüzü Şube’si gece saatlerinde soyuldu. Şube sahibi “İçeri girip sadece gıda çalmışlar. Kasaya dokunmamışlar. Mağdurdum, bir daha mağdur oldum” dedi.

    Milyonlarca lirayı toplayıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank Şarüterileri için ‘franchising’ yöntemi ile Türkiye genelinde 150 bayilik verdi. Her bayi başına yaklaşık 100 bin lira para alan Aydın’ın kaçmasının ardından Çiftlik Bank şarküterileri de kapandı.İstanbuldaki Çiftlik Bank şubesi bu hale geldi... 1 milyon 200 bin lira yatırdım

    Çiftlik Bank mağdurlarından M.S.G., sisteme yaklaşık 1 milyon 200 bin lira para yatırarak Çorlu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Şirinevler, Esenler ve Beşiktaş’ta şarküteriler açtı. Mağdurlardan M.S.G.’nin Beylikdüzü’ndeki şubesi ise gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Çiftlik Bank şubesine kapıyı kırarak içeri giren soyguncular, dolaplarda bulunan bal, yağ, peynir, kaşar gibi gıda malzemelerini alarak kaçtı. Soyguncuların işyerindeki kasaya dokunmadıkları görüldü. Sabah saatlerinde komşu dükkan sahiplerinin olay haber vermesiyle polis olay yerine geldi.

    İstanbuldaki Çiftlik Bank şubesi bu hale geldi... 1 milyon 200 bin lira yatırdım


    İKİ DEFA MAĞDUR OLDUM

    Polisler yaptıkları incelemenin ardından dükkan sahibi Çiftlik Bank mağduru M.S.G.’ye haber verdi. Olay yerine gelen mağdur polise verdiği ifadede “Bu sisteme milyonun üzerinde para yatırdım, ben de dolandırıldım. Benim dışımda ailem de sisteme yaklaşık 500 bin lira para yatırdı. Sabah polisler şubenin soyulduğunu söyledi. Hırsızlar içeri girip sadece yiyecekleri çalmışlar. Götüremedikleri ürünleri de yerlere atmışlar. Diğer Çiftlik Bank mağdurlarının olayı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Şahıslar hakkında şikayetçi oldum. Ben diğer 5 şubemi kapattım. Bir tek burası kalmıştı. Beylikdüzü Şube’yi de önümüzdeki günlerde kapatacaktım. Mağdurdum, bir daha mağdur oldum” dedi. Görgü tanıklarından Naci Başar ise “Sabah işe geldiğimde şubenin kapısının açık olduğunu gördüm. Birçok gıda yerdeydi. Polise haber verdim. Kamera görüntülerinde birden fazla kişi dükkanı soymuş. Karanlık olduğu için yüzleri belli olmuyor” dedi.

    İstanbuldaki Çiftlik Bank şubesi bu hale geldi... 1 milyon 200 bin lira yatırdım
    İstanbuldaki Çiftlik Bank şubesi bu hale geldi... 1 milyon 200 bin lira yatırdım

     

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    Etiketler: İstanbul , gündem
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