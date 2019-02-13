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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/DHA
13.02.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

İstanbul'da rekor operasyon! Basına gösterildi...

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İstanbul'da rekor operasyon! Basına gösterildi...

Mahmutbey gişelerde ele geçirilen 2 ton "Skunk" adlı uyuşturucu basına gösterildi.

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  • İstanbuldaki büyük operasyonda ele geçirilmişti Basına gösterildi
  • İstanbuldaki büyük operasyonda ele geçirilmişti Basına gösterildi
  • İstanbuldaki büyük operasyonda ele geçirilmişti Basına gösterildi
  • İstanbuldaki büyük operasyonda ele geçirilmişti Basına gösterildi
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine yaklaşık 4 ay önce çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Arnavutluk’tan yasadışı yollardan Yunanistan'a oradan da sürat tekneleri yardımıyla Saroz körfezine getirdiğini tespit etti. Narkotik polisleri şüphelilerin uyuşturucu maddeleri İstanbul'a sokacağını belirlemesi üzerine yakın takip başlatıldı. 

YAKALANMAMAK İÇİN ÇAKAR VE OKUL MİNİBÜSÜ İZLENİMİ 

Şüpheliler polis ekiplerine yakalanmamak için bir minibüsü okul taşıtına çevirip, eşlik eden hafif ticari araca da siren ve çakar taktırdı. Şüpheliler Mahmutbey gişelerde peşlerinde bulunan narkotik ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Bu sırada şüpheliler, hafif ticari araçla gişelere çarptı. Polis ekipleri de kaza yapan araca çarparak durabildi. 

İKİ ARAÇTA REKOR MİKTARDA SKUNK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hafif ticari araç ve minibüste yaptığı aramalarda piyasa değeri 60 milyon lira olan 2 ton skunk ele geçirdi. Ele geçirilen skunkların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi. Operasyonda Afganistan uyruklu B.A. ile A.B. yakalanarak gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2019)
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