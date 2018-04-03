AVM otoparkında çileden çıktı! Tepkisini böyle gösterdi

Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de, aracını park ettiği yerden çıkarmaya çalışan bir sürücü, yanlış yere park edilen bir araç yüzünden uzun süre çıkamadı. Yaptığı manevralarla park yerinden çıkabilen kızgın sürücü ardından aracından indi. Yanlış park edilmiş aracın yanına gidip lüks otomobilin sileceklerini kırdı. Sinirini sileceklerden alan sürücü hızla AVM'den uzaklaşırken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracıyla uzun süre çıkmaya çalışan sürücü, daha sonra yanlış yere park edilmiş otomobilin sileceklerini kırıp ayrılıyor.