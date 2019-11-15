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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- 
15.11.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

İstanbul'daki arsa İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tartışma çıkarttı

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İstanbul'daki arsa İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tartışma çıkarttı

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı son birleşiminde İstanbul Beyoğlunda mülkiyeti Büyükşehire ait olduğu ileri sürülen arazinin satışı, AK Partili Meclis üyeleri ile CHPli üyeleri karşı karşıya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısının son oturumunu, Başkanvekili Mustafa Özuslu yönetti. Toplantıda şiddet mağduru kadınlara yönelik güçlendirme ve farkındalık yaratmak için İzmir Barosu ile ortak hizmet protokolü imzalanmadı konusu, bir süre meclis üyeleri arasında tartışıldı. CHPnin önergeyi Plan Bütçe, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonlarına gönderilmesini önerisine, AK Partiden itiraz geldi. AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, önergenin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna gönderilmesini istemediklerini belirterek, şunları söyledi: Ne olduğu belli olmayan bir komisyon. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de kadın erkek eşitliği komisyonu olarak yer alıyor. Burada erkeğe mi kadına mı şiddet belli değil! Böyle bir komisyonu biz AK Parti Grubu olarak, başkanımız söyleyecektir, ben şahsen yok hükmünde görüyorum. Bunun üzerine oylama yapıldı. CHP, önergenin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna da gönderilmesi için kabul oyu verirken, AK Parti ise reddetti. Karar, oy çokluğu ile kabul edildi.

İstanbulun Beyoğlu ilçesinde bulunan ve mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olduğu ileri sürülen arsanın satışı da, oturumda gündeme geldi. AK Partili üyeler, komisyonlardan geçen satış kararına karşı çıktı. Konuya dair açıklama yapan Hüsnü Boztepe, İzmiri 15 yıl boyunca yöneten Aziz Kocaoğlunun görev yaptığı döneme ilişkin, Sayın Aziz Kocaoğlunun yer sattığını ben pek hatırlamıyorum. Biz geldik, şu son 6-7 aydır herhalde Seferihisardan kalma bir alışkanlık olacak ki neyimiz var neyimiz yok satılmaya başlandı. Bunlarla beraber şatoyu da satalım o zaman, ki oranın da satılmaması gerekiyor. Örnek olsun diye söyledim dedi. Arazinin satışı, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

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