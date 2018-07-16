İstanbul'daki apartmanda dehşet! Eski karısına pusu kurdu...
İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, çocuklarıyla birlikte yaşadığı apartmanda eski kocasının bıçaklı saldırısına uğradı. Apartmanda pusu kuran saldırgan, eski karısını 13 yerinden bıçakladı.
Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eski karısı N.Ö.'yü sürekli rahatsız eden S.G., bugün 2 çocuk annesi eski eşi evinde otururken sessizce apartmana girdi. Apartmanın bodrum katına inen merdivenlerinde saklanan S.G., kadının evden çıkmasını bekledi.
Bir süre sonra oturduğu daireden çıkarak apartman kapısına yönelen N.Ö., eski eşi S.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. 13 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman kan gölüne dönerken kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Polis olayın ardından kaçan S.G.'yi arıyor.
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