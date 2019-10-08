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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
08.10.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

İstanbul'daki 5.8'lik depremde duygulandıran görüntü

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Marmara Denizi'nde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Mektebim Okulu'nda görevli Ferdi Barut'un, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Ata Ilıca'yı (8) sırtına alıp dışarı çıkardığı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Ilıca ailesi, hasta çocuklarını sırtında taşıyan Barut'a teşekkür etti.

Marmara Denizi'nde 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin yoğun olarak hissedildiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Mektebim ilkokulu'nda öğrenim gören SMA Tip 3 hastası Ata Ilıca büyük korku yaşadı. Bu sırada okul çalışanı Ferdi Barut, depreme sınıfta yakalanan Ilıca'yı fark etti. Ferdi Barut'un küçük Ata'yı sırtına alarak dışarı çıkardığı görüntüleri okulun kameralarına yansıdı.

AİLE DUYGULANDI

Deprem sonrasında çocuklarının durumu öğrenmek için okulu arayan Ayten ve Aytaç Ilıca çifti, okul yönetiminin çocuklarının dışarıda olduğunu öğrenmeleri üzerine okula geldi. Deprem sırasında çocuklarının görevli Ferdi Barut tarafından sırtında dışarı çıkarıldığını gören çift, güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken duygusal anlar yaşadı.

Okula gelen aile hem okul yönetimine hem de çocuklarını sırtında taşıyan Ferdi Barut'a teşekkür etti. Baba Aytaç Ilıca, "Ata eksi birinci kattaydı. Ferdi kardeşimiz Ata'yı sırtına alarak dışarıya çıkardı. Bu olay bizi çok duygulandırdı. Biz de kendisine teşekkür etmek istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Örnek bir davranış sergilemiştir" dedi.

İstanbuldaki 5.8lik depremde duygulandıran görüntü
'GÖREVİMİ YAPTIM'

Okul çalışanı Ferdi Barut, Ata'yı gördüğünü ve hemen sırtına alarak dışarıya çıkardığını belirterek, "Çalıştığım anda Ata'yı gördüm. Ata başta çekingenlik gösterdi. Ben de kendisini sırtıma alarak dışarıya çıkardım. Bir arkadaşı da arabasını getirdi. Ben değil kim olsa aynısı yapardı" diye konuştu.

İstanbuldaki 5.8lik depremde duygulandıran görüntü

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