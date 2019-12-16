İstanbul’daki 10 bin sosyal konutta dört adres

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 bin konut hamlesinde detaylar belli oldu. Sosyal konut hamlesinde en büyük payı alan İstanbul’da 10 bin konut inşa edilecek. Edinilen bilgilere göre İstanbul’daki konutlar Arnavutköy Hadımköy, Sancaktepe, Şile Ağva, Tuzla Orhanlı ve Tuzla Aydınlı’da yer alacak. İstanbul’dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep’te yapılacak. Ankara ve Konya’da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa’da 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir’de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. Ankara’da ise Beypazarı, Sincan ve Nallıhan bölgelerinde konut inşa edilecek.

BAŞVURU BAŞLADI

Sosyal konutlar için başvurular bugün başlıyor, 15 Ocak’a kadar sürecek. Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak başvuruda 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırılacak. Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

- 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

- 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

- T.C. vatandaşı olmak,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikâmet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,

- TOKİ’den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak,

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,

- Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL’nin üstünde olmamak.