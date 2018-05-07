İstanbul'da zehir baskını! Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Riva'da bir villada Ekstazy hap üretildiği yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine villa teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan takipte, Çin'den hammaddelerin getirildiği ve villada da hapların üretildiğini belirledi.



Yapılan tespitlerin ardından geçtiğimiz Cuma günü villaya operasyon başlatıldı. Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği operasyonda, villada üretim yapan T.A ve A.İ.G gözaltına alındı. Yapılan aramada, 65 kilo gelen 350 bin adet Ecstazy hap ve Ecstasy, LDS ve Metamfetamin yapımında kullanılan 1 ton 100 kilo Metilamın ele geçti. Metilamin'in Türkiye'de ilk kez ele geçtiği, bu madde olmadan uyarıcı maddelerin yapımının tamamlanmadığı belirtildi. Metilamin maddesinin, Estazy, LSD ve Metamfetamin üretiminde son aşamada etki düzeyini maksimuma çıkarmak amacıyla kullanıldığı kaydedildi.







Operasyonda, hap baskı makinesi, hap baskı cihazı, dijital terazi, karıştırıcı, kurutma fırını, 2 kaynatıcı, demir kazan, çok sayıda ısıtıcı, çok sayıda cam fanus ve 24 bin 720 TL ele geçti.



Gözaltına alınan 2 kişinin, Metilamin maddesini Çin'den getirdiklerini söyledikleri belirtilirken, 2 kişiyle bağlantılı olabilecek kişilerle ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi. Polis ele geçen Metilamin'le 5 milyon adet hap üretilebileceği ve ele geçenlerin 100 milyon TL değerinde olduğunu belirtti.



BEBEK BEZİNE EMDİRİLMİŞ KOKAİN

Narkotik ekiplerinin ikinci hedefi Çatalca'da bir çiftlik evi oldu. Çiftlik evinde Metamfetamin üretildiği bilgisini alan ekipler baskın düzenledi. Operasyonda imalathane ele geçerken, yapılan aramada, 9 kilo Metamfetamin, 11 parça bebek havlusu ve bezine emdirilmiş 5 kilo 139 gram kokain, 10 parça valiz taban kısmına zulalanmış 9 kilo 709 gram kokain, 9 litre sıvı kimyasal madde, 12 kilo 900 gram katı kimyasal madde ve bin Euro ele geçti. Ele geçen uyuşturucuların 4 milyon TL değerinde olduğu bildirilirken, M.A, Z.A, F.A, İranlı p.p.a, Özbekistanlı M.S, İngiltere vatandaşı D.L.P ve Arnavutluk vatandaşı N.K gözaltına alındı. 7 kişi Emniyette sorguya alındı.