İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Son anda kurtuldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Son anda kurtuldu
GeriGündem İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Son anda kurtuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
13.02.2019 - 06:31, Son Güncelleme:

İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Son anda kurtuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Son anda kurtuldu

İSTANBUL Tuzla’da otomobili ile sahil yolunda seyir halinde olan sürücü henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan otomobil deniz kenarına düşerek denize uçmaktan son anda kurtuldu. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü, çevredeki vatandaşlar kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 23.30 saatlerinde, Tuzla Postahane Mahalesi, Cafer Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 34 TR 2785 plakalı otomobili ile sahil yolunda seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücü henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan kumsala düşerek takla attı.
Kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

Otomobilin takla atması sonucu, araç içerisinde sıkışan vatandaşa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber olan vatandaşların çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç içerisinde sıkışan vatandaşı kurtarmak için çaba gösteren vatandaşlar, kadın sürücünün otomobilden çıkartılması ve dengesini kaybederek yere düştüğü görülüyor.

Kaza sırasında kafe olduğunu belirten Sultan Öztekin, ”Biz kafede oturuyorduk, otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ama hiçbir yara almadan kurtarıldı. Hemen ambulansa haber verildi, geldi ama hiç yara almadığı için bindirilmedi” dedi

Takla atan otomobil vinç yardımı ile otoparka çekilirken, Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2019 YDS sınavı ÖSYM tarafından ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi

Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Soylu: 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük

2019 MSÜ başvuruları için son gün ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihi